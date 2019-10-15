扭蛋賣AV原味內褲 開箱文狠打臉台主！
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2019-10-15 08:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕臉書社團「新竹爆料公社」有網友爆出火車站附近有扭蛋機店，1顆100元的扭蛋號稱裡面賣的是「AV原味內褲」，一旁還擺放情趣用品，對此檢警表示「原味內褲」遊走在道德與法律邊緣，很難認定違法；娃娃機如果包藏情趣商品，則可依法開罰。

1顆百元的扭蛋號稱裡面裝的是「原味內褲」，有消費者忍不住買來想嚐鮮，沒想到裡面是連標籤都還在的蕾絲內褲，感覺是全新的，「根本無原味可言」，還說這種廉價內褲夜市到處都有，「1件只要幾十元，有受騙的感覺！」

讓網友議論的是，扭蛋機台擺設位置靠近火車站，是許多學生上下課都會經過的地方，扭蛋機旁的夾娃娃機店，竟有情趣用品「手部紓壓玩具」，盒裝上還標榜「爆乳女教師」、「輪姦」、「大亨原味」字眼，還有裸女圖案，令不少家長擔心。

警方表示，這些機台有標示「18禁」警語，且經過包裝，不算公然陳列，很難認定妨害風化，目前無法開罰。然而如果娃娃機公然擺放情趣、色情物品，且大方展示於公共場所，就可依法開罰。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華說，雖然扭蛋機標榜18禁，且以不透明扭蛋殼包裝，其販賣內容上的確有執法上的困難；不過情趣用品以娃娃機型態販售，至少應有空間區隔，並禁止未滿18歲的孩童進入，否則可依兒童及少年福利與權利保護法，對機台台主開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

  • 有民眾在新竹爆料公社反映看見火車站旁有扭蛋機標榜賣的是原味內褲！（取材自臉書）

    有民眾在新竹爆料公社反映看見火車站旁有扭蛋機標榜賣的是原味內褲！（取材自臉書）

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