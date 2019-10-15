扭蛋賣AV原味內褲 開箱文狠打臉台主！

2019-10-15 08:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕臉書社團「新竹爆料公社」有網友爆出火車站附近有扭蛋機店，1顆100元的扭蛋號稱裡面賣的是「AV原味內褲」，一旁還擺放情趣用品，對此檢警表示「原味內褲」遊走在道德與法律邊緣，很難認定違法；娃娃機如果包藏情趣商品，則可依法開罰。

1顆百元的扭蛋號稱裡面裝的是「原味內褲」，有消費者忍不住買來想嚐鮮，沒想到裡面是連標籤都還在的蕾絲內褲，感覺是全新的，「根本無原味可言」，還說這種廉價內褲夜市到處都有，「1件只要幾十元，有受騙的感覺！」

讓網友議論的是，扭蛋機台擺設位置靠近火車站，是許多學生上下課都會經過的地方，扭蛋機旁的夾娃娃機店，竟有情趣用品「手部紓壓玩具」，盒裝上還標榜「爆乳女教師」、「輪姦」、「大亨原味」字眼，還有裸女圖案，令不少家長擔心。

警方表示，這些機台有標示「18禁」警語，且經過包裝，不算公然陳列，很難認定妨害風化，目前無法開罰。然而如果娃娃機公然擺放情趣、色情物品，且大方展示於公共場所，就可依法開罰。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華說，雖然扭蛋機標榜18禁，且以不透明扭蛋殼包裝，其販賣內容上的確有執法上的困難；不過情趣用品以娃娃機型態販售，至少應有空間區隔，並禁止未滿18歲的孩童進入，否則可依兒童及少年福利與權利保護法，對機台台主開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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