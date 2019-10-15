擲筊控婆婆下藥 婦人疑神疑鬼被休

2019-10-15 00:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓婦人經常疑神疑鬼認為有人要害她，竟將食物以多層塑膠袋保藏起來，還將牙膏牙刷、衣服等放在冰箱，以防遭人動手腳，且因懷疑手機遭監聽，不知重辦多少手機與門號而欠下一堆債務，甚至用黑色塑膠袋罩住電視、電扇，聲稱會遭人監控，還大量囤積淨身避邪草煮水使用，要求家人洗澡一定要用這個水，連洗衣服也是，除了會自己貼符咒避邪外，還對子女燒符咒燻香，婆婆指控她嫁進門10多年從未擦過地板，連煮一頓飯都沒有，新竹地院判准先生休妻。

結婚10多年的陳男指控，妻子林女生了2個孩子後，開始疑神疑鬼，一下說公公偷看她的信，一下說家人動她的東西，或者他未同住的姊妹對她下符下咒，也懷疑婆婆對她下藥，還聲稱是到廟裡擲筊，是神明指示的，導致家庭嚴重失和。

後來林女疑神疑鬼更加嚴重，還說枕邊人要害她，鄰居也聯合外人要害她，宮廟裡面的人也要害她，妻子常覺得有人偷偷潛入家中，放了什麼要害她，故將吃的食物、生活用品以多層塑膠袋包藏起來。

此外，林女還將牙膏牙刷、沐浴乳、洗碗精、衣服等放在冰箱，以防遭人動手腳，一旦起疑，便全數丟棄重新買過。

林女不願跟家人吃飯，認為住家附近餐廳與便當都會被人動手腳，所以不能吃，也懷疑車子被人動手腳，因此她屢遭跟蹤，更懷疑手機遭監聽，因此不知重辦多少手機與門號。

林女甚至用黑色塑膠袋罩住電視、電扇，聲稱會遭人監控，還大量囤積淨身避邪草煮水使用，要求家人洗澡一定要用這個水，連洗衣服也是。

陳男說，林女除了會自己貼符咒避邪外，還對子女燒符咒燻香，每每到廟裡擲筊回來，就說家人要下藥害她。後來更變本加厲加裝大門門鎖，連他也回不了家，甚至攜子不歸、不讓子女按時就學，半夜報警指控他性侵女兒，他憤而訴請離婚。

林女則聲稱自己精神狀況好得很，之所以囤積淨身避邪草，是因姊夫開公司常參加喪禮會用到，是因子女要做實驗，她才將洗碗精等物放冰箱，聲稱自己很少到宮廟求神問卜，她被先生妖魔化了。

陳男母親出庭作證說，媳婦嫁進門10多年從未擦過地板，連煮一頓飯都沒有，卻在外面欠了一堆債務，去年甚至以「非科學原因」離家他居，而期間林女常帶子女去宮廟拜拜、祈福、保平安，法官發現林女對於子女的想法與作為，連社工都深覺不妥，但林女卻毫無改善意願，因此法官判准離婚。

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