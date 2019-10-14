10/14 威力彩連18摃龜彩金破6億！今彩539獎落高雄

2019-10-14 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日晚間開獎的第108000246期今彩539頭獎開出1注，獎落高雄市內門區南屏路160號1樓「天成彩券行」，可得獎金800萬元；第108000082期威力彩頭獎連續第18次摃龜；第108000246期雙贏彩頭獎摃龜。

第108000082期威力彩中獎號碼為「13、14、15、16、31、33，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共47注中獎，每注可得2萬元；伍獎共234注中獎，每注可得4000元；陸獎共1992注中獎，每注可得800元；柒獎共3629注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬215注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬7087注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6710注中獎，每注可得100元。

第108000082期38樂合彩中獎號碼為「13、14、15、16、31、33」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共64注中獎，每注可得5750元；二合共1741注中獎，每注可得750元。

第108000246期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、08、09、10、12、14、15、17、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共212注中獎，每注可得500元；肆獎共2017注中獎，每注可得100元。

第108000246期今彩539中獎號碼為「10、14、17、27、28」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共203注中獎，每注可得2萬元；參獎共7325注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3619注中獎，每注可得50元。

第108000246期39樂合彩中獎號碼為「10、14、17、27、28」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共377注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬785注中獎，每注可得1125元。

第108000246期3星彩中獎號碼為「747」，正彩共50注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000246期4星彩中獎號碼為「9277」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法