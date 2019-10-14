八里施工挖斷瓦斯管 大量瓦斯外洩消防緊急佈水線警戒

2019-10-14 15:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里今天下午3時許傳出施工不慎挖斷2英吋瓦斯管，造成大量瓦斯外洩，八里消防分隊到場，帶隊官測得外洩瓦斯已到達爆炸下限，因瓦斯公司人員仍未到達，消防緊急佈水線警戒，並通知鄰近住戶管制用火，附近區域瀰漫緊張氣氛！

由於八里數年前發生嚴重傷亡塵爆，消防單位面對近3時八里區中山路發生這起逼近爆炸下限的瓦斯外洩案時，不敢大意，目前也通知瓦斯公司緊急關閉瓦斯，並要求人員盡速到場，初步透過管制現場用火，避免引爆外洩瓦斯。

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