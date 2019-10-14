貨車未注意停等紅燈車 連3撞2人傷

2019-10-14 14:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣34歲邱姓男子，今天中午11點半時駕貨車行經台六線時，未注意前方停等紅燈車輛，煞車不及而連續追撞前方3輛車，邱男因車頭凹陷，卡在駕駛座動彈不得，消防人員緊急將車頭拉開救出，另被波及的小貨車駕駛張姓老翁頭手挫傷，兩人送醫後均無大礙。

警方調查，車禍發生當時，有一輛小客車及小貨車停在台六線、三湖道口停等紅綠燈準備左轉，邱男駕貨車行經，未注意前方停等的車輛，看見時已煞車不及，左前車頭先追撞小貨車後方，前擋風玻璃破裂散飛，小貨車被撞歪，再波及前方的小客車。

邱男的貨車追撞前方小貨車時，偏離車道又擦撞路經的小貨車，邱男的車頭撞凹陷，雙腿被夾住動彈不得，消防人員到場緊急將車頭拉開，將邱男救出；小貨車70歲的張姓老翁頭、手挫傷，緊急送醫後均無大礙，小客車女駕駛則飽受驚嚇，並未受傷，車輛發生原因，警方進一步調查、釐清中。

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