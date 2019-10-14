賣海洛因辯沒賺頭 檢消遣：沒賺錢，妳去作慈善事業好了！

2019-10-14 14:48

〔記者黃建華／高雄報導〕宋姓毒蟲持有1小包海洛因遭警查獲，供稱購自巫姓女子，巫女因此被逮，但她在檢方偵訊時辯稱，她是看宋男毒癮發作很難過，才拿1小包、1千元海洛因給他、並沒有賺錢。檢方聽了忍不住消遣她︰「沒賺錢，妳去作慈善事業算了！」仍將她依持有、販賣一級毒品罪嫌起訴。

販賣一級毒品罪，最輕本刑雖為無期徒刑，不過，高雄地院審酌巫女賣給宋的海洛因數量不多，金額不大，犯罪情節「情輕法重」，最後僅判她應執行5年4月。購毒的宋男則被依持有一級毒品判刑7月。可上訴。

判決指出，2018年11月6日11時10分許，宋姓男子在高雄市鳳山區涉嫌以1千元向巫姓女子購買1小包海洛因，卻因行跡可疑引來警方盤查，交出剛購買的海洛因1包，並供出毒品來源為巫姓女子。

警方因此循線逮捕巫女，她則供稱毒品是在逃戴姓男友所有，因宋男要向戴男購買毒品，她見宋男毒癮發作很難過，才拿了1小包給宋男，她在檢方偵訊時並稱︰「1千元是成本價，沒有賺錢」。檢方聽了不以為然，質疑她「沒賺錢，妳去作慈善事業算了!」

巫女最後改口有賺1百元，遭檢方依販賣一級毒品海洛因罪嫌、宋男則被依持有一級毒品罪嫌分別起訴。

不過，因販賣一級毒品海洛因罪，最輕本刑為無期徒刑，高雄地院審理認為，巫女販賣給宋男的海洛因數量不多，金額不大，犯罪情節堪稱「情輕法重」，最後僅判她依販賣與施用一級毒品罪，判應執行5年4月。至於購毒的宋男則被依持有一級毒品判刑7月。可上訴。

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