牙醫診所爆性騷疑雲 院長被控性騷不起訴

2019-10-14 13:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市某牙醫診所爆出性騷疑雲，有女員工控告49歲許姓院長涉嫌在診所大廳，長期趁其不備觸摸她肩、腰、腋下、後背等身體隱私處，還曾在車內對她襲胸，由於事發過程長達半年，女員工都未有明確反抗，期間仍搭許男便車回家或吃消夜，與一般常情不符，桃園地檢署檢察官認為沒有積極證據顯示許男有性騷擾主觀犯意，偵結予以不起訴。

女員工指控，從2017年12月至2018年6月，許男常在診所大廳內，趁其不備觸摸她的肩、腰、腋下、後背等身體隱私處，2018年4月間某日她搭許男便車回家，許男突然以講悄悄話靠近，下一秒就趁她不防伸手襲胸；對於許男行為長達半年才提告，女員工說，是礙於許男是老闆，怕別人不相信她，所以選擇隱忍。

許男則喊冤說：「絕對沒有性騷擾！」他坦承與女員工談話時，有伸手觸摸她，但他沒有性騷擾意圖，且他雖然是院長，也只是受雇診所而已，對女員工沒有評比、打考績或指派工作的權利，他平常與該名女員工互動輕鬆，有時晚上會單獨出遊、吃飯，絕無她所指控的襲胸行為。

檢方調閱診所內監視器畫面，曾拍到許男與女員工多次互動時，他確實有伸手觸摸女員工，但女員工都沒有迴避、嫌惡或拒絕等動作，隨後的交談、互動仍如常，期間女員工也多次搭許男便車回家或吃消夜，與一般被害反應不符。

此外，女員工與許男平時的相處，也不見有上司、部屬間的懼怕，另查閱相關證據，許男僅是股東之一、非診所主要老闆，未發現他有以身分施壓女員工情形，也無法排除女員工長期以來未明確表態，可能讓對方在行為上出現誤解的情形，難認許男有性騷擾主觀犯意，偵結予以不起訴。

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