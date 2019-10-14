屏檢反賄微廣告打暖心訴求 許常德貢獻創意

2019-10-14 13:27

〔記者錢利忠／台北報導〕隨著明年初的總統及立委選舉逐漸逼近，檢察機關也加快反賄選宣導腳步，屏東地檢署發揮創意，與知名流行歌曲作詞人許常德合作，以微廣告形式拍攝3支反賄宣導影片，還找來參與前職棒選手鄭達鴻參與演出；今早屏檢在台北市內湖區舉辦「原鄉反賄，從心開始」微廣告首映會，受邀出席的許常德表示，「希望今年所有選舉的候選人都能看到這支廣告！」

今早屏檢的反賄廣告首映會，除了邀請許常德、鄭達鴻等人出席之外，法務部政務次長蔡碧仲、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、法務部保護司長黃玉垣、高雄高分檢檢察長楊治宇、屏東地檢署檢察長葉淑文等多名司法單位首長也到場共襄盛舉。

許常德表示，若用市場行情標準來看，這3支廣告至少要價近150萬元才能製作完成，今日微廣告能首映，都要感謝動畫公司的支持、微廣告影片中音樂人的幫忙、棒球國手鄭達鴻的記者會站台，以及光電公司負責人場地支援等，這些所有幕後參與協助製片的人員，大家為了公益，不為酬勞所做的努力，這股集結眾人做公益的力量才是最讓人感動之處。

此次微廣告影片共3支，第1支是「微笑婉拒賄選篇」，透過原民純樸的微笑，彰顯拒絕賄選的決心，鄭達鴻也呼籲，身為原住民一員，他希望大家能用手機自拍，拍自己微笑搖頭的畫面10秒鐘，放在任何社群軟體來表示支持這個活動。

第2支是「棒球篇！」鄭達鴻說，他對這支影片超有感，尤其是片中青少棒選手說：「我們都知道，要贏球，要靠的是長期練球的實力。」不要讓孩子笑，大人應拿出自己的本事，做榜樣給孩子看。

第3支是「耆老篇」，沒有腳本，透過真實聊天的拍攝方式，由耆老說著以前賄選的狀況及方式的演變，訴說賄選將使他們原本純樸的心更加遙遠。

許常德希望每個候選人都能觀看這些微廣告影片，尤其是總統候選人，如果可以支持這樣由民間自發性的活動實施反賄選，相信一定可以大幅降低賄選。許常德並以一般民眾的立場指出，他只有一個小小請求，希望各總統或立委候選人也能來分享這3支影片到他們的粉專，一起加入反賄選行列，讓這次選舉的反賄能量更強大。

屏東地檢署此次跳脫以往刻板的反賄選方式，改採「不要讓賄選出賣原民部落的純樸」等暖心請求，結合公益並運用少數經費等方式，完成拍攝反賄宣導微廣告的壯舉。屏檢檢察長葉淑文表示，原住民朋友很純樸，往例若因賄選案件被調查，若確有收賄，通常原鄉的朋友接近百分百都會承認，所以查賄案件中，原鄉賄選案件是最多，也最容易被抓，也是判刑定讞最多的一個族群，深入原民部落了解後，發現呼籲原鄉反賄選是很有用的，尤其是年輕一代的原民朋友，均能理解賄選的影響及嚴重性。

葉淑文認為，反賄宣導透過廣告、名人推薦的散播方式最快，經由屏東看守所所長李進國推薦，找來行銷策劃專家許常德協助，許常德則找來更多專家義挺，超出預期拍了3支廣告片，且影片還做了3D動畫。

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