檢舉賄選有好康！南檢8年來發出這麼多獎金

2019-10-14 13:11

〔記者王俊忠／台南報導〕明年總統、立委大選腳步近！台南地檢署推動反賄選宣導再出新招！該署結合台南郵局郵務車張貼反賄選標語、深入大街小巷宣傳。台南地檢署統計從2011年到2019年接獲檢舉賄選獎金申請有48件、發出檢舉獎金達2390萬元；今年已接獲選舉情資、分選他案偵辦中。

台南地檢署結合台南郵局舉行「反賄郵你˙檢舉CALL ME」府城反賄走透透活動，今天上午在台南郵局由南檢檢察長林錦村與台南郵局局長黃良江共同主持，南市警局長周幼偉、市府政風處長詹政曇、市調查處副處長施東亮、南市刑大大隊長林宏昇、市警五分局長陳錦文、更生保護會台南分會主委宋俊明等人都到場一起宣導淨化選風、檢舉賄選。

林錦村與黃良江致詞指出，郵局在台南府城據點眾多，提供郵務、儲匯、壽險等普及化業務，非常貼近民眾生活，長期以來提供市民誠信、有效率的服務品質。此次設計動感活潑的反賄選標語與檢舉專線磁貼，結合台南郵局105個支局郵務汽、機車，穿梭大街小巷遞送郵件時，將反賄選資訊傳遞到家家戶戶，提升反賄選宣傳效果，讓民眾能進一步從反賄選到勇於檢舉賄選。

南檢與郵局強調，會合作宣導反賄選是希望無時無刻提醒民眾不買票、不賣票、要檢舉，只有拒絕投票給賄選舞弊者並勇於檢舉，讓賄選者落選、接受應有法律制裁，才能有效遏止賄選歪風，讓清廉有能力的人才來為全民服務，請大家發揮公民責任勇於檢舉賄選，使台灣政治清廉、國家富強。

南檢表示，檢舉賄選有賺獎金、做功德、會保密3大好處，南檢在近8年來已對多件里長、市議員賄選案發出2390萬元檢舉賄選獎金，對檢舉人身分絕對保密，2020總統與立委大選，最高賄選檢舉獎金有1500萬元。

「府城i幸福、不買票、不賣票、要檢舉」，南檢襄閱主任檢察官林仲斌表示，若民眾發現賄選情事，請撥打檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，也歡迎踴躍加入台南地檢署臉書粉絲團與line官方帳號檢舉（請搜尋ID：@973dairl）。

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