謊稱按摩乳房是醫療 民俗推拿師猥褻、指姦3女判3年4月

2019-10-14 11:32

〔記者黃建華／高雄報導〕從事整脊、推拿、整復等民俗醫療的陳姓男子，幫女性客戶推拿時，涉嫌謊稱「按摩乳房、筋路才會鬆，陰部是穴道源頭」等話術，有3名女子信以為真，被他多次按摩乳房，並把手指伸入陰道按摩，其中一名女子因陳男到她租住處整脊按摩時遭到親吻，驚覺陳男先前對她的按摩陰道治療說根本是性侵行為，經告知她姊姊和另1名女姓被害人，3人都曾被陳男「按摩」過陰道，報警提告，高雄地院一審將陳男依利用機會性交罪，將他判刑3年4月。可上訴。

判決指出，陳姓男子在老婆經營的冷飲店內，設置圍簾並擺放推拿床，從事民俗療法之推拿、整脊、整復、按摩等業務。其中，A女自2016年11月間因脊椎側彎問題，給至陳男整脊、推拿；她又推薦有骨盆不適、腿部水腫等問題的友人B女、C女姊妹於2017年9月中旬到陳男的工作室進行推拿整復。

未料，陳男卻利用A女每週接受整脊推拿，對他整脊推拿專業智識的信任，對A女稱：需按摩乳房，筋路才會通暢；按摩陰部可讓女生經期比較順，使A女卸下心防後，而在同10月11日19時30分許，A女獨自前往接受整療時，先按摩A女乳房四周，再把手伸入A女褲內按摩其外陰部，之後又脫下手套，以手指插入，被害人不適向他反應時，陳並稱：因A女筋比較厚，必須從陰道內部按摩，筋才會開，以此話術安撫A女，而對A女為性交行為。

另B女因A女的介紹，自2017年9月中旬起，每相隔7至10天即接受陳男整脊推拿，陳男也向B女稱：按壓乳房是醫療行為；又陰部是穴位的源頭，按壓有助於腿部水腫及骨盆的治療云云，取信B女，同年11月4日18時許，也誤信陳男是在幫他治療而隱忍屈從，遭陳男按摩乳房後以手指性侵。

另外，C女因胞姊B女引介，每週1次接受陳男整脊推拿，陳男對C女稱按壓胸部、陰部等部位有助於呼吸、經期順暢，C女因曾聽聞B女提及此事，且對陳男整脊推拿之專業及功效有一定程度之信任，故亦信任此上開說法。

2017年11月，C女表示無法於預約時段前往整療，陳男遂提議前往 C女租屋處為其推拿，經C女應允後，陳男同年11月17日13時許前往幫C女整脊推拿，見兩人獨處有機可趁，在按摩C女正面時親吻C女嘴巴，被C女撥開制止，但陳男又往C女下體按壓，並脫去手套以手指插入C女陰道。

由於C女先前曾聽聞姊姊B女陳男會按壓陰道穴位，認此為他一貫之按摩手法，而隱忍屈從未加抗拒。待陳男結束推拿而離去後，C女起疑告知姊姊B女及A女，3人認為推拿怎會需要親嘴，驚覺3人先前都遭到陳男手指性侵，報警提告。

法院審理時，陳男坦承在C女租屋處幫她推拿時，有將手指插入其陰道，但辯稱會將手指伸入是因為她可能有受傷，穴道比較深，故有問她是否同意從裡面做，是經她同意才為之，否認利用機會性交，並說：對C女沒有親吻，是推拿時不小心碰到。他也否認有對A女、B女沒有將手指伸入其等陰道內的侵犯行為。並說，如果有，為何2女還會一直找他整療。

不過，法院根據長庚醫院的鑑定書指出，按壓外陰部不是治療女性經期不順或經痛生理痛的主要方法；未發現有手指伸入陰道內按壓治療女性經期期間之生理痛及經期不順的案例報告，臨床亦不會採行此種治療方式，亦沒有所謂因腿部的筋按壓不到，而需以手指伸入陰道內按壓之治療方式，屬不適當之治療。

法官據此認為，陳男以手指按摩被害女性陰道係為滿足自己性慾之舉。將他依涉犯因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會性交罪，判刑3年4月。可上訴。

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