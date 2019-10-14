萬代福影城辦「阿秋爸」 楊男斷手提告

2019-10-14 10:30

〔記者楊政郡／台中報導〕去年9月萬代福影城舉辦「阿秋爸」（比腕力）比賽，楊姓男子已顯劣勢後身體歪掉還硬撐不放手，最後聽見骨頭斷掉而受傷，他控告影城黃姓負責人，檢察官調查發現他自己求勝心切，與現場是否有設置專業裁判無因果關係，且負責人並非該活動主辦人，若有過失也非影城負責人之過，檢方給予黃姓負責人不起訴處分。

檢察官調查發現，去年9月萬代福影城舉辦「阿秋爸」（比腕力）比賽造勢並回饋市民，比賽中發生參賽的楊姓男子，右肱骨幹粉碎性骨折、右上臂發炎等傷害，事後他提告影城黃姓負責人過失傷害，認為該影城辦活動沒有遵循「中華民國腕力競賽規則」，現場非合格場地且無裁判人員。

檢察官詢問楊姓原告，他說應該算姿勢錯誤才會受傷，當時他身體歪掉了，自己還不放手，才會斷掉，因為想贏所以不放手，影城有立即幫忙送中國附醫。

另外該活動另有陳姓負責人，他出庭供稱活動是他規劃，當天負責人也是他，而戲院本身就有準備醫藥箱，他自己也不知道比腕力有何危險性，需要何種安全措施。

檢察官認為，現場辦理活動的主辦人是陳某，若活動涉有過失，負責人也應是陳男，與黃姓負責人無涉。且腕力比賽原本就是可能受傷，有裁判在場也無法完全避免，「中華民國腕力競賽規則」規則第23條「比賽期間，一但有選手受傷，選手在完成兩敗淘汰之前，仍保留參賽資格，比賽進行中受傷視為輸掉一次」，可見腕力比賽發生受傷並非罕見。

檢察官認為，首先楊男告錯人，且告訴人是自己求勝心切，硬不放棄，與有無設置專業裁判並無關聯，被告無過失。

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