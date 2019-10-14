七旬翁違規迴轉將23歲騎士撞成植物人 判賠1381萬

2019-10-14 10:34

〔記者楊國文／台北報導〕粗心駕駛，害人害己！

張姓七旬老翁在桃園市區違規迴轉，後方的23歲林姓騎士因閃避不及撞上，送醫後呈植物人狀態，家屬怒告求償；張翁指稱植物人的「餘命」較一般人短，不應以一般國人的餘命計算看護費用，高院更一審送請台大醫院鑑定認為，林男等類病患平均餘命為20年，判張翁應賠1881萬多元，經扣除家屬已獲賠500萬元，須賠償1381萬多元。

張翁現年78歲，經營原木藝術館，被害人林男是碩士休學生，剛退伍不久。

張翁2012年6月22日下午2時，開車從桃園市大溪區康莊路往市區方向行駛，當行駛到康莊路811巷口時，先靠右停靠路邊後，即貿然跨越分向限制線違規迴轉，後方直行的騎士林男因閃避不及撞上張翁汽車，人車倒地，頭部重創、四肢多處骨折，送醫後呈植物人狀態，生活無法自理，須專人24小時看護，被法院監護宣告；家屬不滿怒告並求償。

刑事部份，張翁被依傷害致重傷害罪，判刑6月，可易科罰金18 萬元定讞。

民事求償方面，林男家屬主張，林男案發時僅23歲，卻因張翁過失變成植物人，終生須仰賴專人看護，依提告時2015年國人平均壽命為75.97歲，指林至少有餘命48年，要求張翁賠償看護費1310萬元、慰撫金500萬元、勞動力損失等賠償，共求償2901萬元。

張翁則指稱，雖有違規迴轉過失，但林男未注意車前狀況才撞上，另依車禍撞擊情況看來，林疑有超速等過失，雙方應各有一半的過失責任；此外，植物人餘命比一般人短，家屬求償的看護費偏高，慰撫金額應酌減為100萬較合理。

一審依公路總局鑑定認為張翁違規迴轉是肇事原因，林男無過失，認定張翁應負起賠償責任；並採信家屬主張，認為林男還有48年餘命，慰撫金以200萬元為宜，判張翁應賠償2513萬元。

高院更一審特別囑託台大醫院鑑定，台大醫院認定以林男現年30歲、植物人等狀態，平均餘命約為20年，算出看護費用為1002萬，慰撫金仍認定為200萬元，共判張翁應賠1881萬多元，扣除家屬已領取汽車責任保險金220萬元、張翁已賠償280萬元，張翁須再賠償1381萬元。可上訴。

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