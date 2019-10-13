獨家》女毒犯冒名應訊 連闖3關 警檢院都被騙

2019-10-13 23:34

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市董姓女子涉嫌吸毒落網，竟冒胞姊的名應訊，結果警方、檢座和法官都被矇騙，直到被害的胞姊收到觀察勒戒裁定書，向高雄高分院提起抗告，經承辦法官不厭其煩調查，始翻案成功，還她清白。

值得一提的是，二審法官懷疑案情不單純，曾發函再次確認嫌犯身分，結果警方仍未發覺有誤，還回函說沒問題，實在有點離譜。

今年3月11日上午，高雄市刑大幹員，持搜索票前往鳥松區大同路民宅搜查，懷疑在場的董姓女子吸毒，帶回隊部驗尿後，移送高雄地檢署複訊，她表示未帶證件，以胞姊的名字應訊，騙過承辦員警和內勤檢察官。

後來，市刑大接獲檢驗報告，董女尿液有海洛英等毒品陽性反應，在4月18日移送高雄地檢署偵辦，承辦檢察官於5月23日開庭，莫名其妙被傳喚的董女胞姊，出庭應訊喊冤，否認吸毒，並堅稱3月11日落網的女子不是她。

檢方認為董女胞姊狡辯，聲請高雄地院裁定觀察勒戒獲准後，她自認被嫁禍，向高雄高分院提起抗告，承辦法官唐照明審閱卷宗，認為以往吸毒犯送勒戒，很少人會堅決否認，懷疑事有蹊蹺，發函市刑大再次確認身分，不料7月底收到的警方回函，還是一口咬定董女胞姊吸毒。

唐照明仍不死心，當庭勘驗董女落網時製作筆錄的光碟，並傳喚她的胞姊出庭，發現董女的身型、長相和外貌等，均與她的胞姊明顯不同，承辦陳姓員警也作證說，當初落網的董女，與在場的董女胞姊，的確不是同一人，院方同時將董女錄影畫面和照片進行辨識，查出她真實身分外，並發現妹妹董女因另案被高雄地院通緝，案情總算水落石出，險些造成冤獄。

此外，開庭過程中，也發生小插曲，董女胞姊出庭否認涉毒，法官則詢問光碟內的女子是誰﹖她明知對方是她的親妹妹，卻辯稱不知情，似乎有意袒護，但此舉並未違法，無法追究刑責。

高雄高分院裁定董女胞姊的觀察勒戒撤銷，檢警將另起爐灶，另追究董女涉嫌偽造公文書罪嫌。

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