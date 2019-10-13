同業火災「看熱鬧的」讓他賺到？彩券行老闆捐一日所得

2019-10-13 19:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣花蓮市金三角商圈公園路昨天下午木造房屋失火，火勢延燒導致公園路5戶、中山路1戶共6戶店家遭殃，火場對面的彩券行老闆朱陳復看到好友開的金葫蘆彩券行遭波及，今天決定雪中送炭，除了捐出今天電腦彩券1日所得給對面同行，還「加碼」，只要有人在他店內中頭彩，當年度一半營業額都要捐給受災戶。

朱陳復說，「火災發生已隔一天，看熱鬧的一堆」，也因此許多人來買彩券，營業額比平常高，他不願賺這「不義之財」，希望捐款能多少幫朋友一點忙。

受災的金葫蘆彩券行的店面是分租來的，房東是樂器行，房子是日本時代就有的2層樓老舊木造房舍，2樓遭隔壁延燒過來的火勢燒得精光，不幸中的大幸是1樓的樂器行、彩券行店面沒有全毀。不過，彩券行店家今天下午已開始收拾東西、拆招牌準備搬家。

金葫蘆彩券行老闆娘說，從火災過後一直有民眾來圍觀，今天很多來詢問「能不能買彩券」，卻因火災停電不能電腦連線，無法販售電腦彩券，只能拿出刮刮樂來賣，國小四年級的女兒也出來幫忙賣刮刮樂，「真的很感謝大家的幫忙」。

若明後天還有圍觀人潮 「有錢真好」繼續捐

火場對面的「有錢真好」彩券行老闆朱陳復說，災過後一堆人跑來看熱鬧，結果買電腦彩券的人潮都跑到他這邊來、「不然怎麼會這麼多客人」？朱陳復說，金葫蘆的老闆是他好友，想到好友只是房客，保險金只有房東領得到，加上火災導致停電無法營業，心中難過，看到好友的不幸，反而讓自己的店業績變好，他覺得「不應該是這樣」，所以他願先捐出1日所得，如果明天、後天還有圍觀人潮，「他就繼續捐、捐到恢復平靜為止」。

朱老闆計算，今天從早上7點開門截至下午2點左右，包括賓果、三星及四星彩、大樂透、今彩、樂合彩、威力彩等電腦連線彩券，銷售總計2.7萬元、佣金2000多元，全日累計一日佣金所得會全數捐出；朱陳復也說，1年內如果他的店有開出頭獎，他願意再分期捐100萬給這位受災老闆，因為中頭彩之後他生意也會變好，他估計中獎後「一整年收入的一半就有100萬元」。

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