議員西門町發文宣遭警驅趕？ 萬華分局澄清：依法行政

2019-10-13 18:49

〔記者王冠仁／台北報導〕某黨派一名現任議員昨晚率4名工作人員，前往台北市西門町的紅樓廣場發文宣品，不過由於議員等人聚集在一起發放文宣品的行為，有觸犯集會遊行法的疑慮，轄區警方於是上前勸阻。該議員事後在臉書發文嗆聲，指控警方執法雙重標準；對此萬華分局今天回應，警方是依法行政，基層員警執勤並無不當。

該名議員昨天晚上7點多，率4名工作人員到台北市西門町的紅樓廣場發送扇子，轄區警方見狀，15分鐘後前往勸阻；議員等人聲稱警方作法箝制言論自由，拒絕離去。議員事後還在臉書上發文，大罵西門町周邊幾乎每天都有五星旗且人數超過5人，質疑警方執法雙重標準。

萬華分局今天回應，過去西門町常有團體聚集、遊行，警方若不依照法令執勤，會遭檢舉。當天員警發現議員等人的行為有觸犯集遊法的疑慮，還「主動」幫忙解套，告訴議員等人只要分散成少於3人的情況發送文宣就不用申請集會遊行。

此外，昨晚西門町周邊並沒有統派團體，昨晚也沒有五星旗。議員等人經員警勸阻不願離去後，員警也沒有強勢驅離，議員等人發送約2小時後離去。

警方說，現行集遊法並未對「人數」的多寡作明確規定，但實務上，「3人以上，則被視為集會遊行的形成」，警方仍依此作為衡量基準。警方還說，過往統派團體在西門町周邊集會遊行，也都有向警方申請。

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