大膽！老婆跟小王在床上合照 還放臉書紀念 ...

2019-10-13 13:07

〔記者王定傳／台北報導〕已婚的紀姓女子大剌剌地跟高姓小王合照，例如在床上依偎照，或是互碰臉頰、擁抱、親吻照片，甚至毫不避嫌地放上臉書紀念，紀女丈夫發現後氣憤提告，士林地院士林簡易庭審理後判決2人賠償12萬元。

紀女丈夫向法院指出，妻子與高男認識後開始離家進而同居，並以夫妻相稱；扯的是，妻子竟把2人床上合照放在臉書作紀念，2人甚至還張貼互碰臉頰、擁抱、親吻、床上依偎、身體緊貼等照片。

紀夫並指出，妻子與高男常一同吃飯、出遊，地點遍及蘆洲家樂福、平溪老街、十分老街、烘爐地、海豚灣、烏來瀑布、淡水老街、陽明山國家公園、十份天燈等處。

不僅如此，其妻還在臉書寫下或製作「陪老公工作」、「早上陪我老公上班，晚上老公送我去上班」、「如果這就是幸福，我想我們會一直這樣幸福下去」、「BABY TONIGHT」、「一輩子幸福」、「 I LOVE YOU（愛心圖案）」、「一生一世永不分離甜甜蜜蜜長長久久恩愛一輩子一起攜手到老」等內容的貼文或圖片。

紀夫因此提訴求償20萬元，紀女辯稱她與高男完全沒有關係；高男擇說他在酒店結識紀女，帶她出去，不知道紀女已婚；法官依照片及臉書內容判斷，2人關係甚為親密，並以夫妻名分相稱，彼此互動行止，已超越普通異性朋友正常交往程度，破壞紀女丈夫配偶權，判賠12萬非財產上的精神損害。

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