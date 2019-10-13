連千毅被扣逾百萬元名牌仿品 消費者反映…有夠冷

2019-10-13 06:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警查扣網路直播主連千毅500多件名牌皮件、行李箱、香水，鑑定結果逾百萬商品非真品，確定違反商標法，雄檢分案偵辦，為追查連是否涉嫌詐欺，保二總隊設立「仿品」受理窗口，疑因未公開連持有的仿品品項，全台不到30人電話詢問，懷疑自己買到仿品，卻沒有人報案。

據了解，消費者向各分局和保二詢問電話，全台竟只有20多人，消費者抱怨政府資訊不透明，無法得知連千毅被驗出的仿品，究竟有哪些品項？許多民眾仍不清楚連的倉庫內，被查扣多少仿品？向連購買的商品有哪些是仿品？民眾無從得知，影響報案結果，迄今連1件報案都沒有，恐影響後續偵辦進度。

統計目前全台不到30人，因擔心向連千毅買到仿品，電話向保二總隊詢問，其中，以賓士行李箱詢問度最高，其次是愛馬仕名牌包、GUCCI皮件，但警方害怕被指「偵查不公開」，也不敢向詢問的消費者回覆，也是造成消費者指證、詢問的困難。

連千毅倉庫被證實存放仿品，雄檢指定新興區六合一路130號保二總隊為報案單一窗口，希望釐清連有無涉及詐欺罪嫌，疑因宣傳不足，竟乏人問津，據了解，若無受害消費者報案，檢警將過濾鑑定出仿品的進貨批號，向下比對訂單是否和仿品進貨批號相符。

據了解，廠商鑑出多件愛馬仕名牌包、GUCCI皮件非真品，被控侵權上百萬元，另有賓士等名牌行李箱，也被原廠認為侵權，賓士集團所屬的戴姆勒德國總公司指連拿出的授權函，並非由該公司、戴姆勒德國總公司或中國子公司所核發，也未授權廠商販賣。

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