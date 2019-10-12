員警命令被害人撤影片 「偵查不公開」負面效應擴散

2019-10-12 23:09

〔記者吳政峰／台北報導〕張姓男大生的包包9日在台北市士林夜市遭竊，他請友人把監視器畫面PO上臉書社團「爆料公社」，未料竟被員警以違反「偵查不公開」為由要求下架影片，影片隨即消失，而後警方雖然承認錯誤並強調會檢討改進，但層出不窮的類似事件已顯示新版的「偵查不公開作業辦法」開始出現負面效應。

行政院政委主羅秉成主導的新版「偵查不公開作業辦法」6月15日施行，要求偵察機關隔離民眾與媒體，並規定監看輿情，每季督導與檢討，追究失職者責任，警政機關猶如驚弓之鳥，屢傳擴權爭議，就算法務部與司法院再三說明偵查不公開的所規範的對象非民眾，但「上頭一踱步，下面大地震」的官場文化，已拉大司法與人民的距離。

新法開宗明義揭示要保障犯嫌隱私，落實無罪推定，規定檢察官、警察、律師等「依法執行職務人員」，不可於犯罪偵察終結前透露相關證據，簡言之，就是偵查機關與律師不可洩漏案情，規範主體不及一般民眾，警察不可以偵查不公開為名禁止人民行為，人民也不受該法拘束。

此外，新法還規定偵查機關設立發言人與「採訪禁制區」，發言內容不得有犯嫌前科、交友狀況，也不可「不當」讓犯嫌接受媒體拍攝、採訪，甚至連翻攝監視器也不行，限縮新聞自由；同時應成立督導小組與檢討小組，每季定期召開會議，若察覺有違反偵查不公開疑慮，需究責並公布處分情形。

新法大幅增加規範密度與究責制度，使得基層出現寒蟬效應，除了自我設限噤聲，為了避免被懲處，更大幅擴張職權，以偵查不公開限制人民權利，如：禁止民眾拍攝車禍現場、阻擋媒體拍攝被告，引爆民怨，讓公布該法的司法院頻挨轟，司法院則喊冤稱新法是由行政院擬制，身為行政院下轄的法務部，只好硬著頭皮出來承擔責任。

法務部雖不斷呼籲新法只規範偵查機關，不及於人民，但被基層當作耳邊風，本次爆發員警以偵查不公開要求網友下架影片，曾任檢察官、法官的律師顏世翠認為，該員警示民眾的手法未達惡害通知，雖不構成恐嚇罪，但明顯就是「教育訓練不足」；而民眾非因職務而獲得該影片，就算放上臉書，也沒有洩密罪的問題。

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