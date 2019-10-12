救人反被深潭吞噬 阿兵哥、教練接力再把他救回來

2019-10-12 15:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕14歲的顏姓民眾，趁國慶連假到南澳鄉金岳瀑布遊玩，但不諳水性，被深潭捲入，在旁的鐘姓男子聽見「救命」呼喊，下水救人，顏男幸運被救上岸，但鐘男因氣力放盡，反被漩渦拉入，被拉上岸時已無生命跡象，所幸在旁的曾姓士兵、彭姓游泳教練實施CPR急救，順利將鐘男從鬼門關前拉回。

蘇澳分局南澳分駐所昨下午4時許，接獲南澳消防隊轉報金岳瀑布有人溺水，所長歐陽奇、巡佐蔡明志、警員游正達會同南澳消防分隊、義消約20人上山搜救。

歐陽奇等人到場時，鐘男已經被救上岸，但無生命跡象，眾人隨即從曾男、彭男手中接下CPR急救，警察、消防接力合作數分鐘，順利將鐘男救回，送往蘇澳榮民救治後，已無生命危險。

蘇澳分局分局長廖韋勝表示，救人一命，勝造七級浮屠，鐘姓遊客義行值得表揚，但應注意本身安全，採取安全有效方式救人。水火無情，瀑布旁多暗藏急流、漩渦，呼籲民眾遊玩時切勿冒險至深潭處，以免發生危險。

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