一把武士刀放在家中20年 男子判拘40日

2019-10-12 14:48

〔記者吳政峰／台北報導〕彭姓男子多次因吸毒被判刑入監，前年縮刑出獄後，警方懷疑他又吸毒，持搜索票到家中搜索，未料沒找到毒品，反查扣一把存放20年的武士刀，由於武士刀屬於槍砲彈藥刀械管制條例所列管的刀械，彭男因此被法辦，台北地院審理後認為違法事證明確，判他拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

36歲的彭男前因多起吸毒案，分別經台北地院、新北地院判刑，前年11月才縮短刑期執行完畢，警方獲報他疑似又染毒，今年5月間到他家搜索，雖無毒品，但扣得一把武士刀，移送法辦；彭男稱該把刀是20多年前由朋友處取得，未拿到外面舞動，但因武士刀屬於違禁品，台北地檢署仍依違反槍砲罪起訴，並指他才出獄又犯下此案，建請法官加重刑期。

台北地院審理後指出，彭男未經許可持有列管之武士刀1把，對社會治安具有潛在危險性，惟查無他持刀犯案的積極事證，對於社會治安尚未產生實質危害，兼衡彭男坦承犯行的犯後態度、教育程度及家庭經濟狀況、武士刀已經持有20幾年等情況，判拘40日。

至於檢察官建請依累犯加重其刑部分，法官認為，彭男之前是違反毒品危害防制條例、藥事法、詐欺等案件，與本案所犯非法持有刀械罪的罪質不同，犯罪手段、動機亦屬有別，難認本案的犯行具有累犯之特別惡性及對於刑罰反應力薄弱情形，決定不加重法定最低本刑。

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