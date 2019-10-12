歹徒搭恰恰彭政閔引退賽熱潮 2人臉書買球賽門票遭詐

2019-10-12 13:19

〔記者邱俊福／台北報導〕中華職棒總冠軍賽搭上恰恰彭政閔引退賽，歹徒便利用球迷搶購棒球比賽門票的機會，在臉書佯稱賣票行騙，北市有名業務員和大學生上月匯了錢卻苦等不到球賽入場券，始知上當報警。

警方表示，北市一名侯姓業務，日前在臉書社團「棒球粉絲團-票券與棒球商品交流平台」上，見到有位「J■ Lee」刊登要拋售棒球門票的資訊，侯便私訊對方，欲購買棒球賽事門票2張，「J■ Lee」表示球票係朋友轉讓給他，於是雙方談妥於匯款後再約面交取票，侯隨即用網路銀行轉帳2000元至對方帳戶，但過了一個多月，對方一直不回訊息也一再拖延面交時間，直到球賽開始仍未收到所購買門票，又在網路上看到許多人在臉書購買球賽門票，遇到跟他一樣情形，才驚覺遭到詐騙。

另名孫姓大學生，日前在臉書票券卷交換社團刊登徵求棒球比賽票券的訊息，上月份時一位帳號「J■ Lee」主動私訊孫，表示手上有門票可轉售，並拍照附上票券圖，取得孫信任，孫隨即以手機網路銀行轉帳3900元到對方帳戶，並截圖轉帳資訊給對方，「J■ Lee」並表示隔天一早就將票券寄出，但也等了一個月仍未收到票券，才知道遭詐騙。

刑事局呼籲，民眾網路購買棒球票券或演唱會門票時切勿貪圖折扣而私下交易，因私下使用通訊軟體交易的行為並無各大知名購物網站有提供交易保障，應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙、求償無門。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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