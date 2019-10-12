副分局長的義大利麵收服一票阿SIR 背後有洋蔥

2019-10-12 07:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三分局副分局長蔡期望廚藝了得，一道義大利麵更是讓人折服，每每在分局推出都讓一票阿SIR排隊搶食，吮指回味，蔡期望說，原本對做菜一竅不通，多年前因就讀小二兒子最喜歡吃的義大利麵店歇業，再也找不到同樣口味，為此從網路自習並因緣際會認識行家習得，開啟了閒餘廚藝之路，言談中盡是滿滿對兒子的愛。

第三分局員警餐廳「老松町食堂」自7月中開張以來，每逢週三都是加菜日，甫上任的蔡期望得知後，為慰勞同仁辛勞，於國慶連假前就秘密籌畫，準備在加菜日親自下廚，烹煮他的拿手菜「義大利麵」。

9日早上9時許，「老松町食堂」廚房就傳來剁菜聲，只見蔡期望忙進忙出備料，為了讓同仁吃得盡興，不惜成本自費購買多樣高級食材，循序加入大鍋翻炒，悉心燉煮的肉醬傳出誘人香氣，讓在場廚房助手忍不住都飢腸轆轆。

但此次他親自下廚加菜在分局內早有風聲，讓眾員警無不引頸企盼，本月負責辦伙的保民組同仁配合義大利麵出餐，也貼心準備玉米濃湯及蒸布丁，讓同仁吃得盡興。午餐時間，員警見到色香味俱全、精心熬煮的肉醬，3公斤的義大利麵條一下子就吃得盤底朝空，齒頰留香的好口味讓員警讚不絕口，吃得眉開眼笑，直誇：「型男主廚在我家。」

據了解，蔡期望廚藝了得，除了這道義大利麵讓人折服，還有起碼5、60道拿手菜收錄在其私人食譜，常被友人虧說是被警察工作「耽誤」的大廚，但蔡說，原本對做菜一竅不通，多年前就讀小一的兒子有點挑食，最喜歡吃住家附近一家餐館的義大利麵。

後來餐館歇業，帶兒子吃遍各家義大利麵，卻始終找不到相同的味道，他為此上網找資料自習但火候還是差了一點，有次與同事到苗栗大湖一家法式餐廳民宿度假，吃到老闆林孟盈的義大麵私房菜大為驚艷，老闆也不藏私傾囊相授，未料回家怎麼做都做不出口感，只好再厚著臉皮央求老闆利用到台中的機會，親自上門指導才成功。

蔡期望自豪說，這道義大利麵曾分享給許多從事餐飲業的友人，雖獲得相當高評價卻不建議在店內販售，原因竟是食材成本太高，但只要能分享給同仁及親友，看到大家滿足的表情，一切足矣。

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