型男大主廚消防特搜隊出菜 美食慰勞消防員

2019-10-11 23:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕知名型男大主廚郭主義今天與「法國奧古斯美食會」多名廚師，到新北市消防局南雅特搜分隊參訪，郭主義等人還體驗擔任消防員，隨著消防員吊掛垂降，郭主義等人隨後也在分隊烹煮椒汁白肉等招牌菜，以美食慰勞消防員。

春野新派川菜主廚郭主義與法國奧古斯美食會的義廚們曾在花蓮地震時到災區義務烹飪美食給救災人員食用，美食會中兩名廚師藍偉珉是新北義消特搜隊員、高振文則是臺南市消防局的義消顧問，今天趁國慶連假到南雅分隊參訪，大廚們都體驗半日消防員，還與消防員們一起進行繩索垂降等訓練。

新北消防局特搜大隊副大隊長顏一加說，感謝大廚郭主義及法國奧古斯美食會的主廚們慈善參訪，還烹飪招牌美食給弟兄們品嚐，讓弟兄們得以欣賞大廚做菜、上菜，甚至私下向名廚們討教，有機會煮給家人或同事們享用，歡度愉快的連假留守午後。

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