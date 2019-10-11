碰！無業男撞死學生 一度否認闖紅燈釀禍

2019-10-11 16:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓男子今天凌晨開車回家途中，經過三重一處路口，直接撞上18歲李姓學生騎乘的機車，當場造成李男重傷，當場失去生命徵象，送醫不治；警方過濾監視器，初步發現林男闖紅燈肇禍，但林男一度堅持否認闖紅燈，直到警方提示監視器佐證，林男改口闖紅燈，警方朝過失致死方向偵辦，持續釐清肇因。

警方調查，這起車禍發生在今天凌晨4時許，37歲林姓男子駕休旅車途經三重區中正南路與重安街口，當時18歲李姓學生從重安街往重新路方向行駛，綠燈直行的李男，遭闖紅燈的林男撞上，李男傷重當場失去呼吸心跳，消防救護車趕到，發現李男命危，緊急送往台大醫院救治，急救一個多小時，仍回天乏術。

肇事的林男在場辯稱，事發之際沒看清楚狀況就車禍，但警方過濾監視器，發現林男闖紅燈，但林男否認，直到警方調出監視器，佐證闖紅燈犯行，林男改口沒注意下闖紅燈釀禍；警方調查，雙方都沒酒駕，初判林男闖紅燈肇禍，肇事責任仍待釐清。

據了解，無業的林男當晚與朋友聚會，返家途中經過該路口闖紅燈，而就學中的李男也是連假與同學聚會回家，家人得知噩耗都難掩哀痛，難以接受事實；警方目前將全案依法偵辦，報請相驗釐清死因。

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