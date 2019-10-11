燒柚子皮驅果蠅 婦人險燒了自家屋

2019-10-11 10:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕無業的邱姓婦人為驅趕屋內果蠅，竟持打火機點燃柚子皮等雜物，引發火勢延燒並產生大量濃煙，幸邱夫即時發現將火撲滅，才未釀災，僅造成地板小面積燻黑，新北地院日前依放火燒毀自己所有之物，判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，今年1月25日23時許起至同月26日11時許，邱女為驅趕蚊蟲，在住處以打火機點燃衛生紙、柚子皮、廢紙、玉米等雜物，旋即延燒並引發大量濃煙，並將屋內地板燻黑，邱夫發現後，潑水撲滅火勢，始未釀災，並報警處理。

邱女到案後供稱，因為房間果蠅很多，她聽說柚子皮可以驅蚊，才用打火機點在衛生紙上燒果皮，表示若不小心燒到床緣，房間內有放2個水桶，她會趕快澆水，不會著火；審理時強調，沒有要放火燒房子；邱夫也證稱，老婆沒有要燒房子的意思。

法官認為，邱女恣意在住宅大樓內部放火燒燬個人物品，造成火勢延燒，若未及時撲滅，將導致重大傷亡或財產損害，行為實屬不該，但考量其坦承犯行、罹患精神疾病，邱夫也原諒邱婦，因此判刑3月，得易科罰金9萬元。

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