又想出國 李全教請假去菲律賓遭駁回

2019-10-10 21:35

〔記者王捷／台南報導〕台南政壇兩位涉案「跑路」議長，分別是涉工程弊案的黃郁文與職棒假球案的吳健保，今年初吳健保結束4年半逃亡，在菲律賓落網，正好國民黨籍涉賄選案、被限制出境的前議長李全教也想去菲律賓，這不是李全教第一次想聲請出國，前兩次李全教想去中國，這次拿出丈母娘的臥病照，請求法官准許他去菲律賓探親，不過法官認為李全教有逃亡疑慮，駁回聲請。

拿出丈母娘的臥病照想探視

在台南政壇，已有了2名「跑路」議長，綽號「歪頭」的黃郁文傳言跑到中國，而今年初在菲律賓遭補的吳健保，則是在菲律賓流亡4、5年，讓司法界的面子掛不住。李全教在2015年涉嫌議長賄選案，遭限制出境後，3度要通關，一下到中國、一下到菲律賓，讓檢、警有過多的聯想。

李全教一審時交保並限制出境，目前發回高院更二審，但自從2015年限制出境以來，李全教2度想通關去中國，第一次是賣虱目魚，另一次又稱中國有房屋要過戶手續，這第3度提出解除限制出境，他拿出丈母娘病榻照，表示想去菲律賓探望90歲的丈母娘。

2017年3月，李全教在二審宣判不久，以長期媒合「兩岸虱目魚契作」為由，計畫帶團到中國爭取訂單，向高等法院台南分院聲請解除限制出境或同意暫時出境，但法官認為李全教很有可能會滯留，因此聲請遭高院駁回。

同年底，李全教再次提出聲請，這次他的理由是，因為他在中國買預售屋，如果2018年1月底沒辦理過戶，房屋就會被沒收，雖然李全教提出建案的廣購等購屋證明，但高分院再次駁回，因為購屋一事無從查證。

今年李全教第三度想打通關去國外，這次不是去中國，而是去菲律賓。書類指出，李全教先以妻子李林麗仁作為開頭，顯示出妻子原是旅居菲律賓的華僑，過去都會去菲律賓看丈母娘，娘家也覺得有他這個女婿很驕傲，但自從4年前被限制出境，他就沒有機會再去探望今年90歲的丈母娘。

李全教這次準備了妻子希望他能去探望丈母娘的訊息、戶籍謄本還有丈母娘病榻照片，希望法官能允許解除限制出境出海。

高分院則認為，目前案情對李全教還是有不利，有可能會身陷囹圄，李全教有也可能會滯留國外，為了保全司法程序順利進行，限制出境已經是最輕微的手段，因此駁回李全教聲請。

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