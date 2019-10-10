台中警反毒三連霸 知名餅店贈「防暴臂盾」力挺

2019-10-10 13:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局「安居緝毒專案」全國三連霸，長期支持警察工作的台中知名犁記餅舖，贈送一批「防暴臂盾」給市刑大，盼成為警察執勤時強而有力的後盾；刑大大隊長陳炯旭則感謝熱心民眾大力支持警政工作的善行義舉，為警察同仁注入一股暖流，同時並勉勵同仁努力做好份內工作，保護市民大眾生命財產安全。

「防暴臂盾」究竟是什麼？原來是一面採鋁合金打造，呈現U型的小盾牌，當警員遭遇持武器歹徒攻擊時，可迅速配戴在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，另外設置在臂盾前方的鐵片，也能順利破窗。

而以製造綠豆椪聞名的台中知名「犁記」餅舖，綽號「餅哥」的店長張仕宗，平日積極參與地方事務熱心公益，除貢獻社會不遺餘力外，更長期支持警察工作並以實際行動表達關懷，昨親自捐贈20面防暴臂盾給台中市刑大，由大隊長陳炯旭代表接受。

張店長表示，有感於治安平穩需仰賴警察人員維護，他長期支持警察工作並給予關懷，希望警方在安全的情況下，努力打擊犯罪，期透過捐贈拋磚引玉，讓員警在衝鋒陷陣維護治安同時，也能確保自身安全，並讓更多人能投入維護社會治安行列，對警察辛勞給予肯定與支持。

陳炯旭表示，台中市警方在各項治安維護上表現亮眼，執行108年上半年全國「精進緝毒成效工作」、108年第2季「強化應受尿液採驗人專案」以及108年上半年度「偵防電信網路詐欺犯罪工作」皆獲警政署評定為六都第一，尤其「安居緝毒專案」全國三連霸，更獲市長公開表揚肯定。

而優秀的執勤成效也須搭配良好的執勤裝備，感謝張店長贈送防暴臂盾，提供員警在攻堅行動有強力防護，提升員警值勤安全。

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