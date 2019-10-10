姊弟戀變調！不滿女友要求分手 勒斃對方自首判9年！

2019-10-10 13:18

〔記者黃建華／高雄報導〕「姊弟戀」變調，共進晚餐，竟成曾姓女子最後一餐！高雄苓雅區去年10月22日深夜發生一起情殺案，29歲洪姓男子邀大他8歲的曾姓女友到住處共進晚餐後，曾女要求分手，竟遭洪男勒斃，伴屍1天才打110自首稱「我殺了女友！」高雄地院審酌洪男領有身心障礙證明，因曾女要求分手才情緒失控勒被害人頸部，造成死亡，但犯後當庭向被害人家屬道歉並賠償40萬元，雖未達成和解獲原諒等情狀，依殺人罪，判他有期徒刑9年。可上訴。

據了解，洪嫌為機械工程公司外包契約工，死者曾女為同公司文書，案發後，洪嫌雖堅稱與死者是男女朋友，但死者家屬則堅稱死者與兇嫌洪男「僅是同事，沒有交往」，要求洪嫌須為殺人犯行付出代價。

判決指出，輕度智能不足、領有身心障礙手冊的洪男，2018年6月因工作結識曾女，同年7 月間成為男女朋友。

去年10月22日18時13分許，洪男以通訊軟體LINE邀曾女前去其住處共進晚餐後，曾女向洪男提出分手、並表示要回到已婚的前男友身邊等事，洪男因感錯愕難以接受，2 人發生爭執，曾女欲離去，洪男拉住曾女不讓其走，曾女奮力掙脫後執意離開，洪男突然從後以右手臂勒住其頸部，直到曾女失去意識，洪男才鬆手。

曾女因腦部缺氧窒息死亡，洪男滯留現場，於翌日（23日）晚間7時33分許，撥打電話向警方自首告知「家中發生情殺案」，而表示願意自首接受裁判之意，警方到場查知上情。檢方因此將洪男依殺人罪嫌起訴。

法院審理時，洪男表示無殺人犯意，並表示是聽到曾女堅持分手、要回到已婚的前男友身邊等事，一時錯愕難以接受才情緒失控，以徒手大力勒住被害人頸部。事後有要對曾女急救，但又不懂如何施救，且一時心慌忘記打119，才發生憾事。

高雄地院審酌洪男領有身心障礙證明，因女友要求分手、墮胎，並要回到已婚前男友身邊才情緒失控勒被害人頸部，造成死亡，又未對被害人施以有效急救，遲至翌日才報警自首，惡性非輕。不過，洪男犯後當庭向被害人家屬道歉，並賠償40萬元，雖未達成和解獲原諒，但合議庭審酌相關情狀，依殺人罪，判他有期徒刑9年。可上訴。

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