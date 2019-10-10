機車「5貼」呼嘯街頭迎國慶 警攔車：我要很認真看才知誰是駕駛！

2019-10-10 12:25

〔記者黃建華／高雄報導〕國慶連假到來，高市鹽埕區深夜竟出現男、女年輕人「5貼」未帶安全帽共乘一部機車呼嘯街頭狂歡的誇張場景，「5貼」機車上的男女，並當著巡邏員警前，一路興奮尖叫，警方看了一度傻眼，隨即鳴笛攔車取締，並忍不住揶揄:「這樣很危險，這台車我還要很認真的看，才能確認是誰駕駛ㄟ!」

一位女警事後得知這起機車「5貼」上路案，忍不住笑說她，「腦海浮現印度國慶閱兵十多名戰士共騎一部機車的特技景象。」

鹽埕警分局七賢路派出所巡邏員警，前（8）日深夜巡邏時，巡經七賢三路、必信街口停等紅綠時，發現一部重機車不但騎士及乘客都未戴安全帽，還擠滿多名年輕男女共乘，車上有女子一路興奮尖叫，險象環生，警方第一時間有點傻眼，但隨即鳴笛驅車追上予以攔查。

該部機車配合停車受檢，警方攔停該車時，細看清點，赫見該部機車上竟然共搭載了5名男女，危險誇張程度令警方感到十分訝異，該車駕駛及乘客自知理虧，向警方表示為了貪圖方便才會「5貼」危險上路。

警方揶揄他們:「這台車我還要很認真的看，才能確認是誰駕駛ㄟ!」並告誡這樣騎車很危險。

警方除依規定舉發無照駕駛、未戴安全帽、附載人員未依規定等3項違規外，並且提醒該駕駛及乘客騎乘機車肉包鐵，勿因一時圖方便而造成終身遺憾。

一位女警事後得知這起同仁查獲這起機車「5貼」違規上路案，忍不住笑說她，「腦海浮現印度國慶閱兵的特技景象。」

鹽埕分局則指出，國慶連續假期，駁二特區、棧二庫周邊勢必湧入大量遊客、車潮，警方除了將加強違規停車取締外，於五福七賢、七賢公園、公園大勇、公園大義等路口亦將派員疏導，呼籲用路人進出駁二特區、棧二庫最好搭乘捷運輕軌等交通工具，自行開車者也請遵守現場警、義交指揮，多多利用建國四路、大公路等替代道路，以確保通行順暢！有關鹽埕區替代道路、停車場等詳細資訊，可以至「鹽埕分局」

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