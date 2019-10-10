少年持鏟子圍毆對方嗆「我太陽ㄟ！」落網孬稱亂講的

2019-10-10 11:54

〔記者林嘉東／新北報導〕自稱太陽會的胖壯少年，疑與另一幫少年有糾紛，約出對方談判時，仗著人多勢眾，分持鏟子、木條痛打對方，把對方打跪在地上求饒，仍不放過，邊打邊嗆：「我太陽ㄟ！」。警方隔天循線逮到胖壯少年等多人，依傷害罪嫌送基隆地院少年法庭審理。

上月28日，新北市瑞芳警分局獲報，瑞芳火車站附近一處公園，有少年聚眾滋事，警方趕抵時，打人少年已鳥獸散，現場僅有被打傷少年。

警方循線找到自稱太陽會的胖壯少年，他供稱因為與對方有糾紛，約對方在瑞芳火車站附近一處公園談判；面對警方詢問：「你混太陽的？」。

胖壯少年當時打人的那股狠勁全消，孬稱不是太陽的，是隨便亂講的。

警方隨後找到動手打人、分別住在汐止、雙溪等地中輟生，有的坦承揮拳，有的拿拖鞋狂打少年的臉，有的拿木棍，有的用腳踹，共同圍毆一名穿黑色T恤的少年，打得對方跪地求饒頻說：「拍謝啦！」、「各位哥哥對不起！」仍不放過，相當兇狠。

連陪同黑色T恤一起來的3名少年也被追打，跪在地上求饒，頻頻喊：「對不起」，仍遭一群人，拳腳相向。

臉書爆料公社今天上午PO出，多人持鏟子、木條、拖鞋圍毆身穿黑色T恤少年的影像，瑞芳警方局偵查隊長薛光明指出，本案為單純的少年糾紛，也與幫派無關；案發後警方很快找到滋事少年，訊後依傷害罪嫌將少年送基隆地院少年法庭審理。

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