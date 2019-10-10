沒去過很好奇！義守大學男大生夜闖女生宿舍被活逮

2019-10-10 12:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市義守大學今天凌晨驚傳男大生闖入女生宿舍，女大生被驚醒後，男大生竟用出手摀住女大生嘴巴說「不要吵醒別人」阻止尖叫，飽受驚嚇女生怒斥「變態」、「你是男生ㄟ、你有屌耶！」並在網路公布蒐證影片。

義大陳姓女生今天清晨在網路論壇「Dcard」po文敘述這段驚魂記。她說，凌晨在學校女子宿舍睡覺，因有開夜燈習慣，但卻發現有人將夜燈拔走，且連房門外走廊上的燈也被關掉，她因較淺眠因此被驚醒，而醒來後卻發現一片漆黑讓她覺得奇怪。

女大生說，突然間「一個黑影閃過去躲在我衣櫃旁邊」，她受到驚嚇而發出尖叫聲，沒想到該男子竟然上前摀住她的嘴巴，讓她感到「非常噁心也很可怕」。

陳姓女生室友也被驚醒，陳女立即以手機錄影蒐證，喝斥「這裡是女宿，你變態」，並質問男子「為什麼你在這裡?」，該男子則雙手合十不斷道歉，要求女大生「拜託不要把別人吵醒」、「給我一次機會」，女大生怒斥「你是男的ㄟ、你有屌耶！」男大生離去後，陳姓女大生即刻報警。

仁武警分局表示，清晨4時30分接獲女學生報案，抵達後第二宿舍現場時，男大生已經離去，校方經影片確認闖入者為3年級吳姓大學生，他向校方說，從沒去過女生宿舍，因為好奇進去看看；女大生暫不提告訴，不過吳姓男大生摀住嘴巴動作涉及強制罪嫌，已通知其到案說明。

義守大學表示，研判該男大生疑趁女生宿舍通風窗未關閉時爬窗潛入，未來將加裝窗戶警報及上鎖，已加裝監視器，並加強周邊巡邏。

校方表示，將對於男女雙方學生也都會加強相關心理輔導，並通報雙方家長，男學生違法及違反校規等部分，交由警方及校內獎懲委員會處置。

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