「按摩師」徵才藏春色 女警喬裝面試逮色情業者

2019-10-10 11:50

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕警分局2月間發現有美容坊在「求職便利通」刊登「徵按摩師、當日現領、無經驗可」的廣告，研判是色情業引誘女子下海賣淫廣告，女警喬裝應徵，陳姓男子跟柳姓女子約女警在某連鎖咖啡店面談，卻講「「全套」如何拆帳，女警錄音並表明身分逮人，高雄地院一審依共同犯圖利引誘性交罪，將陳男判刑3月、柳女2個月，均得易科罰金，但柳女因有子女須扶養，緩刑2年以勵自新。可上訴。

判決指出，59歲的陳男今年2 月中旬起，在「求職便利通」刊登「OO推拿美容坊徵推拿師‧當日現領. 無經驗可. 住宿可」，並留下電話與營業地點的廣告內容。

鹽埕警分局 3 月8 日發現上開廣告，研判是色情業徵才廣告，由女警喬裝應徵，依廣告刊登電話與陳男聯絡，同日下午5 時30分許，在前鎮區一處連鎖咖啡店，由柳姓女子先向女警稱：全套（新臺幣）1500 ，500 老闆抽，實拿1000等語，再由陳男表示：「客人多少會給你吃紅」等內容。被女警錄下，並表明身分後當場逮人，並扣得陳男所有之行動電話為證物，將涉案陳男、柳女依共同涉犯共同犯圖利引誘性交罪，移送雄檢並起訴。

陳男在法院審理時雖坦承經營該美容坊，並刊登求才廣告，但辯稱警方錄音的內容沒錯，但翻譯內容和他講的不一樣。柳女則表示她只是美容坊的員工，「全套」是閒聊得話而已，沒有要對方「作黑的（色情）」。

不過，2人辯詞不為法官採信，依共同犯圖利引誘性交罪，將陳男判刑3月、柳女2個月，均得易科罰金，但柳女因有子女須扶養等家境考量，諭知她緩刑2年，以勵自新。可上訴。

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