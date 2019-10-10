南方澳斷橋》26小時馬拉松式拆除作業 吊離320噸橋拱

2019-10-10 11:27

［記者江志雄／宜蘭報導］南方澳斷橋的鋼構橋拱拆除工作，歷經26小時馬拉松式日夜趕工後，在今天上午10點吊離現場，同步解除封港，開放漁船進出。

南方澳跨港大橋本月一日坍塌，第一階段拆除工程鎖定橋拱，徵調全國最大的海上升降平台船宏禹一號當作業平台，昨天上午8點啟動拆除作業，在橋拱焊接2個吊點，供平台船上大吊車吊掛固定，施工期間，南方澳封港24小時。

今天凌晨3點5分，橋拱左右兩側切割完成，大吊車起吊時，測到橋拱重達320噸，由於平台船受重不平均，出現傾斜情形，基於安全考量，在底部水艙灌水，讓船身恢復平衡，導致工期延遲2小時，上午10點才吊離現場，隨即清出航道供漁船航行。

橋拱被整座切下，運往蘇澳港8號碼頭暫置，供檢察官蒐證調查；交通部政務次長黃玉霖說，跨港大橋橋體殘骸、兩座橋頭Y型桿，列入第2階段拆除目標，最快明天施工，最後再打撈被斷橋砸中後沈入海底的在新臺勝33號、366號漁船。

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