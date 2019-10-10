手機遺失求助商家被當壞人報警 暖警適時解圍

2019-10-10 11:16

〔記者黃建華／高雄報導〕一名男子前晚手機不慎在六合夜市遺失，四處找店家欲借電話撥打自己手機號碼，看是否有人拾獲?卻因表達能力不佳，被誤解是「騷擾」店家，並報警處理，警方到場得知是誤會一場後，幫忙撥打其遺失的手機門號，總算有人接起電話告知拾獲手機，警方並協助載他去附近取回手機，讓困窘一晚的江男感激不已。

前（8）日夜間9時許，新興警分局中山路派出所巡佐何振寶、員警陳業盛接獲報案，報案人說，有一名男子四處「騷擾」店家要借用電話、，警方趕到現場時，報案人遠指前方的男子，並說男子經從晚間7時就四處向店家借用手機或電話，也不知對方是要做何用途?

此外，男子的表達也有問題，附近店家商量後才決定報警處理。

經警方詢問男子的身份，才發現江姓男子（18歲）似乎表達能力不同一般人，經耐心聆聽後，得知他在六合夜市買晚餐時不慎將手機弄丟，一時情急之下又不知找誰求助，只好詢問附近店家是否能借用手機撥打，但因表達能力有些問題才導致附近店家不敢幫他，並驚動警方到場協助。

員警得知其狀況後，立刻在可能遺失的地點協尋其手機，並撥打江男遺失的手機號碼，但因六合夜市內的聲音太吵雜，遲未聽到任何手機聲音響起的線索。

不過，警方仍不放棄，不久總算有拾獲手機的好心人接起手機，表示正打算要送往五福二路派出所，員警告訴江男「手機了有人撿到了！」拾得人在中央公園附近的捷運站等江男去領取。

獲悉好消息的江男，卻表示不知要如何搭乘捷運至中央公園站領回自己的手機，員警立刻駕駛警用車前往中央公園站協助江男順利取回他遺失的手機。

看到失而復得的手機，江男開心不已，對拾得人再三言謝，且感謝警方的熱情幫他尋找手機，並表示若沒有警方的協助，說不定找不回手機了，到時候又要多花一筆冤枉錢，回家還會被媽媽罵。

警方擔心其安危，直到看著他搭乘公車登上返家的路才放心。

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