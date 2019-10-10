為了借錢竟謊稱父親過世 被揭穿判拘役75日

2019-10-10 10:21

〔記者錢利忠／台北報導〕蔣姓男子找友人周轉，向友人謊稱父親過世要治喪，友人兩度掏錢襄助出借14000元，卻發現他父親還在世，事後他便避不見面；此外，他還謊稱人在中國，不便付房租及繳會費，向另名友人借款25132元，後來被發現根本沒出國；台北地院認定他犯2個詐欺取財罪，判他拘役75天，得易科罰金75000元，可上訴。

判決指出，去年9月間，蔣男以治喪名義傳LINE向蕭姓友人借款，初次先借11000元，之後又稱款項不夠，再借了3000元，好心襄助的蕭姓友人，不疑有他，二話不說就掏錢助蔣男度難關。

不料，蕭姓友人事後發現蔣父仍在世，氣得向蔣男追討欠款，但蔣男卻避不見面，蕭姓友人這才看清蔣男的為人，決定斬斷這段友情，翻臉控告蔣男詐欺。蔣男開庭時承認犯行，供稱從小受到父親虐待，才會以此理由向友人借錢。

此外，蔣男另被控於去年10月至12月間，謊稱他人在中國，不便支付房租及會費等理由，請劉姓友人先幫他轉帳支付，劉姓友人好心幫忙，事後卻發現他人在台灣，根本沒去中國，經追討債務未果，只好對他提告。

蔣男在檢方偵查期間，否認詐欺犯意，而被依詐欺取財罪起訴；法院審理期間，他改口承認犯行，並出示身心障礙及重大傷病等證明文件，希望法官從輕發落；但法官考量他犯後未取得友人的諒解，也從未還錢，因此依2個詐欺罪判他拘役75日。

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