半價買到二手電動鐵馬竟惹官司... 所幸有簽「讓渡書」救了他

2019-10-10 09:24

〔記者錢利忠／台北報導〕何姓男子經友人介紹，以市價5折買入二手電動腳踏車，事後竟惹上贓物罪等官司，所幸他拿出當初交易所簽的讓渡書，證明自己是不知情的被害者，這才獲台北地檢署不起訴，涉偷電動鐵馬的李姓賣家，另被查出用假名簽讓渡書而遭起訴，台北地院審理後依竊盜、偽造文書等罪，判李男4月徒刑，得易科罰金12萬元。

另名林姓共犯因開車載李男行竊，依竊盜罪被判刑3月，得易科罰金9萬元。至於涉嫌提供場地給2人藏放贓物的友人，以及花15000元買入二手鐵馬的何男，被認定不知情，均獲不起訴。

去年9月23日凌晨12點多，積欠友人錢財的林男開車載李男在北市中正區亂繞，行經師大路時，發現有1台電動腳踏車停在騎樓，2人觀察環境後，趁四下無人之際將車子偷走，並藏放在不知情的施姓及黃姓友人的住處。

後來2人經介紹找到何姓買家，林男委請李男充當賣方，將偷來的腳踏車以市價5折的價格賣給何男，以為撿到便宜的何男，為求慎重還與賣方簽下讓渡書，充當賣方的李男則以假名「蔣明峰」簽章。

車主發現失竊報案，檢警調閱路口監視器畫面，根據車牌循線找到林、李2人，當初好心提供場地給2人借放車子的友人，以及花錢買車的何男，也都惹上官司，一併被傳喚到案，相關人對於2人偷車銷贓的犯行，均辯稱不知情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法