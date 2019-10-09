遭酸「有客兄」怒提告 檢：個人感受不同不起訴

2019-10-09 23:40

〔記者王捷／台南報導〕曾姓包租婆在跟林姓房客聊天時，背後偷酸葉姓女房仲有「客兄」，沒想到遭林男截圖傳給葉女看，葉女一氣之下向曾婦提告誹謗，曾婦坦承的確有說葉女有「客兄」，但她的意思指葉女有男友。檢察官認為，誹謗罪必須要符合「散布於眾」的條件，曾婦與林男是私人對話，即使截圖讓林女看見，也不算構成毀謗，只是曾婦的個人感受不同，因此做出不起訴處分。

曾婦與葉姓女房仲的糾紛，要從今年初說起，葉女與男友都是房仲，兩人與林男是朋友，希望林男從中牽線，認識包租婆曾婦，如果未來曾婦要賣房，可以找葉女幫忙，不過，曾婦聽到林男引薦，有點不愉快，以為林男租久了想買她的房子，並且她也有配合的房仲業者，因此拒絕了林男。

豈料，在拒絕林男不久後，曾婦的房子被匿名檢舉違建，曾婦認為，10多年來都沒人檢舉她的房子，卻在她拒絕葉女後遭檢舉，讓她想很多，因此私LINE問林男，到底怎麼回事？由於曾女曾看到葉女跟另一個男子走很近，疑似是葉女的男友，所以向林男剖析，會不會葉女的「客兄」去檢舉的？

事後，林男將截圖傳給葉女看，葉女相當不滿，印下截圖對曾婦提告誹謗，指稱她誹謗，不過，檢察官認為，誹謗罪的條件是有「散布於眾」的條件，但是曾婦與林男是私人對話，所以即使截圖讓林女看見，也不算構成散布眾的條件，因此做出不起訴處分。

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