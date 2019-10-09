檢舉「機車老闆」 老員工竟遭潑漆

2019-10-09 23:20

〔記者王捷／台南報導〕檢舉機車店惡老闆扣薪，沒想到竟疑似遭老闆恐嚇加潑漆，現在林姓員工出來創業，擔心新店被「衝小人步」，對老闆提告恐嚇、毀損，檢警目前正在調查中。

全台機車連鎖店旗下有300多名員工，林男也是其中之一，他在機車行待了7年，但機車行的經理相當苛刻，不但每天工作超時、沒有加班費，還找各種名目扣薪，最扯的是經理看到員工制服有汙點，不僅扣薪水，還拿剪刀當客人面剪破制服，再丟一件新制服給員工，讓部分員工覺得很羞辱，卻為了保住飯碗不敢檢舉。

林男看不過去，在職時與經理衝突後選擇離職創業，並將違反勞基法的證據提供給勞工局，檢舉連鎖店老闆違反勞基法，沒想到老闆接到消息後不但沒有改善，還疑似指示小弟到林男家裡潑漆，林男提告後老闆還放話，要和解可以，請林男找他談。

林男控訴，他打電話給老闆後，原以為老闆會與他和解，沒想到當時老闆不但暗示他指示小弟潑漆，還恐嚇他台南就這麼小，以後「相督的到」，事後林男除了在民事提告勞資糾紛外，還向警方提告毀損、恐嚇，他強調所有指控都有證人可以證實。

但據了繳，毀損的部分，林男當時未表明與該連鎖店有關，而恐嚇罪方面，老闆以人不在台南為由，尚未做筆錄，檢警目前還在偵辦中。

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