電動自行車、電動輔助自行車辨識不易 員警開單也困擾

2019-10-09 23:06

〔記者何玉華／新北報導〕「道路交通管理處罰條例」修正後，規範電動自行車未戴安全帽罰300元，新制10月1日才上路，就有民眾騎的是沒有要求戴安全帽的「電動輔助自行車」，卻被員警攔查後，認為是新制規定要戴安全帽的「電動自行車」開罰；新北市政府警察局長陳檡文表示，「電動自行車」與「電動輔助自行車」區分不易，若有開錯單會盡速協助民眾處理，並加強基層員警辨識車輛的教育訓練。

新北市議員陳偉杰指出，有民眾向他陳情，自己騎的是有踏板的「電動輔助自行車」，卻在馬路上被員警攔下開單，民眾不知所措只好簽名、領回紅單。

陳偉杰說，按照現行「道路交通管理處罰條例」第69條規定，電動自行車與電動輔助自行車雖然都屬於「自行車」，但是電動輔助自行車明文寫的是「人力為主、電力為輔」，電動自行車是「電力為主」。修法新規定要戴安全帽的是「電動自行車」，基層員警若分不清楚，就會發生誤判、開錯單造成民眾困擾的情形。

陳偉杰提到，他的選區靠近北海岸，有很多長輩、婦女朋友騎電動輔助自行車代步，去買菜、復健，但新法上路宣導期才3到6個月，不僅民眾分不清楚，連執勤員警也分不清楚。

陳檡文表示，從議員提供的照片看來，的確是電動輔助自行車，電動自行車與電動輔助自行車的確不易分辨，若有開錯單事件，會盡速協助民眾處理；也會加強對基層員警辨識車輛的教育訓練，避免造成民眾困擾。另一方面，他也希望業者在販售車輛時可以同步宣導，讓民眾更清楚。

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