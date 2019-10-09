衝鋒槍等強大火力藏大樓地下室曝光 潛逃避風頭 入境被捕！

2019-10-09 17:25

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山區一棟大樓地下室今年7月被警方發現藏放制式衝鋒槍與6把改造長短槍、2百多發子彈等強大火力與毒品一批，鼓山警分局暗中調查涉案槍主，李姓男子聞訊，潛逃出國避風頭2個多月，國慶前夕以為風聲平息返台，從小港機場入境就遭警方拘捕，並遭檢方收押禁見，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例擴大偵辦中。

鼓山警分局指出，今年7月中旬，警方接獲線報，指稱有人擁槍自重、意圖滋事，並將槍械一批藏在鼓山區某大樓地下室，警方循線前往探訪，在管委會人員陪同下，果真在地下室雜物間裡找到一整袋的長短槍、子彈和毒品一批。

警方隨即調閱大樓監視器並派員埋伏，並針對大樓住戶展開清查，並會同刑事局偵查第八大隊偵三隊、高雄市刑大偵三隊、湖內分局等單位共組專案小組，進一步分析比對來釐清，發現36歲的李姓男子涉嫌重大。

警方並發現，槍、彈、毒品遭警方查獲後第3天，李男就搭機出境；日前警方掌握線報，得知李嫌即將在小港機場入境，立即報請高雄地檢署檢察官羅水郎指揮簽發拘票，於高雄航站入境大廳將李嫌緝捕到案。

據了解、李嫌認為「最危險地方也是最安全」，才將槍彈、毒品藏匿在大樓雜物間，未料仍遭警方查獲，該批長、短槍經送鑑定都具殺傷力，毒品部分則有二級毒品「小小兵搖頭丸」39.7公克、三級毒品「一粒眠」653公克等；李嫌在境外躲避2個多月後，認為風聲已平息，打算在國慶假期前返台，沒想到剛抵達小港機場入境大廳，就被警方逮捕，並移送高雄地檢署，由檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警將擴大追查槍毒來源，以及是否另涉其他重大刑案。

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