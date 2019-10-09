高醫男大生潑灑「化骨水」害老翁喪命 校方：盼勇於面對司法

2019-10-09 14:37

〔記者方志賢／高雄報導〕一名高醫大林姓學生去年因跳舞與80歲老翁爭奪場地起衝突，竟然到化工行購買「化骨水」的氫氟酸潑灑老翁報復，導致老翁中毒倒地身亡，高醫大今表示，該生是入學之前涉案，就學期間正進行法律審理程序，校方也成立輔導小組，提供心理支持與輔導，希望該生勇於面對司法。

高醫大校方表示，林姓學生目前正常在學，以特殊考生身份入學，是學校高關懷學生，入學後主動關懷、輔導時，學生主動告知入學前涉案的行為。

高醫大說，校方立即成立多方位專案輔導小組，包括系主任、導師與學務處輔導組心理師及校安人員共同輔導諮商，在維護校園安全的前提下，提供心理支持與輔導，希望林生盡快適應大學生活，並勇於面對司法。

高醫大說，校方尊重司法，並依法律最後判定，及校內程序與規定辦理，學校努力保有每位學生的受教權，並維護校園安全，善盡教育之責。

專攻毒物學的市立聯合醫院腎臟科醫師洪堯民表示，氫氟酸是全身致毒性的化學藥品，若皮膚接觸，會導致嚴重灼傷，產生劇痛、麻木，其吸收很快，也會造成嚴重酸中毒及體內鈣、鎂離子下降，引發心律不整，甚至猝死。

氫氟酸為何又稱「化骨水」？洪堯民說，因毒性很強，會深入肌肉、骨頭，甚至把肌肉、骨頭都融化掉。他說，氫氟酸在國內許多電子產業及化工廠都有使用，如果誤觸要馬上使用解毒劑，補充大量的鈣離子，或許還可挽回生命。

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