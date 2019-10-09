警察譙警察「幹X娘」 卻因這原因無法求償

2019-10-09 12:59

〔記者溫于德／台北報導〕台北市中正第二分局警備隊沈姓隊員，長期與黃姓隊友不睦，沈員就在大廳辱罵黃員「幹你娘」等語，事後挨告。沈員日前被依公然侮辱罪判拘役10天，得易科罰金1萬元確定；民事求償部分，台北地院認為，黃員、沈員經警備隊長調解，均口頭同意調解，可見雙方已達成和解互不追究之意，黃員再提告已違反雙方和解契約約定，有違誠實信用原則，判決駁回，可上訴。

這並非兩警之間首件官司，黃員前年7月曾告過沈員，原因在於黃員認為沈員在公務LINE群組中辱罵他「他媽的、小人、臭俗仔、鱉三」等；檢方偵查期間，經張姓警備隊長介入調解，希望雙方各退一步、不要興訟，黃員接受，去年2月在偵查中徹回告訴。

但調解筆錄中，並未記載前年12月新發生的、沈員在大庭訐譙黃員「幹你娘」、「臭俗辣」、「你哭爸喔」一事，檢方仍予以起訴。

沈員今年8月8日被依公然侮辱罪輕判拘役10天，得易科罰金1萬元確定。

民事部分，黃員說，沈員公然侮辱他，導致名譽受損，身心受到極大傷害，且雙方並未達成和解，求償精神慰撫金100萬元。

沈員否認具賠償責任的原因在於，雙方經警備隊長調解，均口頭同意和解，自己已經撤回對黃員提告公然誹謗、舉槍恐嚇等，而黃員既然已經口頭同意和解，就不能再提告，但黃員利用他撤回告訴，對自己提告，可見提告無理由。

法官審理後認定，黃員、沈員經警備隊長調解後，均口頭同意調解，沈員也因此撤回告訴，可見雙方就當日發生的糾紛已達成和解互不追究，則黃員再提告，已違反雙方和解契約約定，有違誠實信用原則，提告無理由，判決駁回。

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