東港漁港驚傳男子疑失足落水 獲救意識模糊

2019-10-09 12:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港漁港今天早上傳出有男子落海，大批警消出動前往救援將改名男子救起，不過該名男子意識模糊，緊急送輔英治療。

今天早上9時許，東港漁港在豐漁橋附近的港岸，傳出有男子路失足落水，消防局獲報，由東港分隊分隊長林聖峰出動5車1艇10人前往搜索。

9時30分帶隊官回報，指現場已救起1名男性溺者，其意識模糊，將溺者拉回岸上，由東港91送往東港輔英醫院治療。

初步調查，該名溺者年約37歲，由於大批警消到場，原本平靜的漁港周遭也引發騷動，當地居民議論紛紛，各種揣測滿天飛。

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