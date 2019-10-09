自小客失控衝上人行道 像打保齡球13機車全倒

2019-10-09 11:39

〔記者許國楨／台中報導〕24歲邱姓男子駕駛白色自小客，今天上午10時許行經中市北屯區文心路、山西路口，疑迴轉時速度太快未算準角度，整輛車竟因此失控衝上文心路上的人行道，還波及停放機車停車格的機車，因撞擊力道猛烈，經統計起碼有13輛機車被撞到東倒西歪，現場汽機車零件散落一地，一片狼藉。

警方獲報趕往處理，經檢測邱男並無飲酒情形，他向警方說，當時沿文心路行駛準備在山西路迴轉時，突然恍神導致車子失控，胸口疑撞到方向盤有挫傷情，但不用就醫；至於有關肇事原因及責任歸屬，目前正由警方調查釐清中。

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