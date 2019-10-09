鎮瀾宮線上點燈涉弊漏餡 起因一筆中華電信逾千萬呆帳

2019-10-09 12:11

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署偵辦中華電信涉及「假交易、真貸款」案，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤也涉嫌插一腳！鎮瀾宮推出「線上光明燈」（透過網路點光明燈），而這項線上APP的設計規劃，整個包套業務，鄭勾結中華電信員工透過「假承攬」、「假採購」、「真放貸」手法，中華電信將現金放貸給金促米創意等3家公司數千萬元，後來中華電信還有上千萬的呆帳收不回來而曝光。

鎮瀾宮的「線上光明燈」根本不是中華電信承攬施作！卻因中華電信員工需要業績，鄭銘坤這一端有人需要資金，一拍即合，創造出這場「假承攬、假採購、真放貸」的手法。鄭銘坤父女及金促米公司李姓負責人，還有趙姓、謝姓等分別是台中梧棲及新北市廠商共犯5人，檢調8日展開搜索查扣相關帳冊及契約書、電腦資料，5人全部違反證交法、商會法及偽造文書等罪，以20萬至100萬交保候傳，另有多名證人請回。

據了解，中華電信從2008年間起就開始與各地宮廟，合作推展線上光明燈APP的設計規劃的招攬，但有些確實承攬了業務，但有員工為了績效，涉嫌在2016年6月間與鄭銘坤勾結簽下「假承攬」契約，這份「假承攬」契約中，還包含了中華電信多份「假採購」契約，由中華電信向金促米等3家公司採購數千萬（需要資金要貸款的公司），然後中華電信承攬鎮瀾宮的「線上光明燈」相關包套的業務，來掩護慢慢回收本金及利息。但一切都是假的，是上述3家公司想透過該「假承攬、假採購」契約，貸得資金周轉。

上述三家公司都是鄭銘坤引介進來，彼此間是生意往來夥伴，因內部起糾紛，有公司發生財務危機，無法繳出這些貸款及本利，此案曝光。

據了解，中華電信這筆放貸，已造成上千多萬呆帳，中華電信相關涉案人，已由本案及另案偵辦中。

據悉，金促米創意公司負責人李岳怡（被告之一），鄭銘坤女兒是股東之一，鄭則是實際負責人，該公司是做行李箱、旅行袋、背包、公事包、化粧箱批發，自行車及自行車零件批發、其他家飾品批發，未分類其他食品批發。所經營項目根本與「線上光明燈」APP的設計規劃業務，毫無關聯。

這件「假承攬、假採購、真貸款」疑案，鄭可能居於主導及中間牽線主要角色，檢調認為涉嫌重大，有必要釐清。

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