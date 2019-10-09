網購「秦假仙」戲偶卻收到「真假仙」 竟比正品貴！

2019-10-09 12:09

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣布袋戲偶紅遍兩岸，不肖業者竟仿製「素還真」、「秦假仙」、「莫昭奴」等角色戲偶，於微博熱賣，謊稱是原廠授權，還接受客製化，每尊喊價達4、5萬元人民幣（約17萬2000元到21萬5000元），比台灣原廠正品賣的還貴！高雄市刑大與新北市刑大獲報，聯合在高雄燕巢逮獲龔姓嫌犯，起獲大批仿冒布袋戲偶成品、半成品，初估侵權市值逾新台幣2千餘萬元，全案依違反著作權法移送往橋頭地檢署偵辦中。

高雄市刑大偵一隊隊長羅時強指出，警方日前接獲廠商舉報，得知有不肖歹徒見這幾年台灣國粹布袋戲西進中國發展有成，於社群網站「微博」販布袋戲偶仿冒品，卻佯稱獲得布袋戲原廠公司授權，還接受戲迷客製化訂製，不僅銷售全台各地，更透過國際物流及第三方支付工具等方式，將仿冒戲偶高價銷往中國謀取暴利。

警方說，因嫌犯所製仿冒戲偶做工細膩，故一尊戲偶於對岸甚至開價2萬5至4萬元人民幣，遠高於原廠在台灣售價5萬元新台幣數倍。

由於有戲迷網購「秦假仙」戲偶，經鑑定後卻發現收到的是「真假仙（仿冒品）」，向原廠反映，並通報警方後，高市刑大偵一隊與新北市科偵隊共組專案小組追查，發現係龔姓嫌犯於高雄市燕巢區的透天民宅內籌組工作室，自行私製販售戲偶。

警方將龔嫌販售的戲偶送請布袋戲偶原廠鑑驗後，確認為未獲授權之侵權仿冒商品，專案小組見時機成熟，日前持橋頭地方法院核發搜索票，對龔嫌工作室及寄貨地點發動搜查，查獲私製仿冒布袋戲木偶45尊、偶頭40顆，以及半成品、製造工具等一批，其中包括「素還真」、「秦假仙」、「莫昭奴」等知名角色。

警方調查，龔嫌2017年迄今已販售200餘尊戲偶，獲利上百萬元，經初估現場查扣的仿冒戲偶，侵權市值逾新台幣2千餘萬元，全案依違反著作權法移送往橋頭地檢署偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法