飆速撞死3人一審判13年 謝亞軒：年輕不懂事 這條命是撿到

2019-10-09 11:54

〔記者楊國文／台北報導〕22歲男子謝亞軒去年10月傍晚下班尖峰時間，與友人黃佑呈分別駕駛2部租來的轎車，在車潮擁擠的台北市南京東路4段無照飆速，謝的轎車失控衝進騎樓，撞死3人，台北地院依妨害公眾往來安全致死罪，重判謝13年、黃11年徒刑。高等法院今辯結，謝、黃均請求輕判，謝說「我年輕不懂事」，請求高院給他改過自新機會。

高院今庭訊尾聲，謝亞軒後悔說，願為自己犯下過錯負責，「我這條命是撿到的」，會盡餘生之力去彌補被害人，黃佑呈請求高院考量家中有母親和小孩，請求輕判，給盡力賠償被害人。訊後，謝、黃還押時均低頭不語。

這起震驚社會的重大飆速撞死人事件，源於去年10月11日傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路，一路狂飆至南京東路4段，2人為了搶快而違規開進公車專用道競飆，謝亞軒因高速閃避安全島而反應不及，車身失控急速90度右轉，衝撞進騎樓，撞死3位行人。

一審時，謝亞軒答辯自認他只是觸犯過失致死罪，而不是刑度7年起跳、最重可判無期徒刑的公共危險致死罪，強調他當時沒有飆車競速，當時只是想跟車，「沒有想那麼多，我平時不是這樣開車的」；黃佑呈則堅稱沒有和謝亞軒相約競速飆車，謝撞死人與他無關；檢察官認為2人明顯飆車，對人命毫不在乎，又不認罪，根本沒有真心要懺悔，請求法官從重量刑。

審理期間，謝亞軒母親表示願意幫兒子付給3名死者的家屬各50萬元，謝辯論庭時加碼表示願意賠更多，剩下的賠償金要等服刑結束後，再工作賺錢來賠，請求法官給他改過自新的機會。

死者家屬不願接受，回嗆謝母「300萬買妳兒子的命，妳要不要？」怒斥要把謝亞軒「關到死、一輩子活在懺悔裡」，希望法官趕快判刑，以免不定時炸彈又到處飆車亂撞人。

合議庭認為，依據行車事故鑑定，謝亞軒肇事前的車速高達84公里，黃也至少80公里，明顯超速，2人皆無照駕駛，一前一後跟車競駛，未保持安全距離，急速變換車道未打方向燈，事發前就曾險些撞到汽車與機車，可預見會危害公眾仍繼續飆車，造成3人無辜喪命，認定2人是有犯意聯絡的共犯。

合議庭認定，謝、黃造成3人死亡，屬加重結果犯，應加重其刑，且2人都是有前科的累犯，謝甚至有酒駕前科，2人肇事過程中惡性重大，謝審理期間未見悔悟，黃更是全未檢討自己，判謝13年、黃11年。

台北地檢署案發後已依犯罪被害人保護法，先行支付112萬元補償金給被害人家屬，檢方已向謝亞軒另案提告求償，現由北院審理中。謝亞軒的強制責任險已出險，理賠給被害人共600萬元，保險公司已先行墊付給被害人，也已訴請謝男賠償。

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