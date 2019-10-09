竹科女夥同男友謊稱遭綁架回老家騙錢 汽車旅館歡唱被活逮

2019-10-09 10:42

［記者蔡孟尚／新竹報導］在新竹科學園區科技大廠工作的林姓女子因與陳姓男友缺錢花用，2人疑似共謀演出林女投資失利遭地下錢莊擄人勒贖的苦肉劇，向林女新竹縣老家的家人騙錢，警方據報後緊急透過手機定位搜救林女，沒想到她竟然在汽車旅館裡和男友K歌歡唱，當場戳破他們自導自演的騙局並移送法辦。

竹東警分局表示，林女哥哥報案說，妹妹9月初至竹科知名大廠工作後就失去聯絡無影無蹤，直到日前接到不知名男子打電話到家裡討債，表示林女積欠150萬元債務，需還清才能放人，這段期間更不斷以電話催促籌錢，後來有2名男子帶著林女到老家找祖母談判要錢，但林女祖母當下並無現金，乃約定於一週後交付，陳男之後因遲未接獲相關承諾付現電話，重回林女老家以紅漆噴寫「欠錢還錢」等字句讓家屬心生恐懼。

警方表示，據報後基於林女的人身安全有立即危險，立刻成立專案小組並透過手機基地台定位林女的所在位置，成功找到林女可能在新北市土城區的一間汽車旅館內，當大批員警攻堅進入林女所在的房間時，發現說是被綁架的她竟和陳姓男子一起大唱卡拉OK，氣氛十分歡樂，專案小組員警當場為之傻眼。

警方表示，把林女和陳男帶回深入調查後，才知道他們疑似為了騙取老家家人的錢來花用，所以自導自演這齣綁架案，其實林女根本沒有欠錢也沒有被綁，還全程配合演出，完成偵訊後將他們依依詐欺、毀損、恐嚇取財等罪函送地檢署偵辦。

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