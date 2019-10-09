8旬翁「身上冒煙」倒地不治 醫大學生潑強酸害命被起訴

2019-10-09 08:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名80歲傅姓老翁去年8月間在文化中心遭人潑強酸，忍痛走了百公尺欲求救，卻傷重倒地送醫不治，檢警查訪16天，根據目擊街友供述，查出涉案兇嫌竟是南部某私立醫學大學林姓學生，僅因案發前練舞與打太極拳的傅翁因場地爭執，推倒傅翁遭警方以《社會秩序維護法》裁罰3千元，竟買來俗稱「化骨水」的氫氟酸潑灑傅翁報復，犯下殺人重罪。高雄地檢署今年7月將林生依殺人罪嫌起訴，這起駭人聽聞案件才曝光，全案正由高雄地院審理中。

檢方起訴指出，去年7月7日上午9時許，林生（18歲）到高雄文化中心練舞時，與練太極拳的80歲傅姓老翁為了爭使用場地起爭執，林生涉嫌推倒傅翁，造成傅翁撞傷頭部；其他民眾見狀報警，並將傅翁送醫，經包紮治療後無大礙，傅翁雖未對林生提告。但苓雅警分局依違反《社會秩序維護法》，將林生依對他人施加暴力，裁罰3千元。

未料，林男隔月收到裁處書後，心生不滿，竟在當月20日，前往化工行購買氫氟酸等化學原料，店家曾詢問購買用途，林男謊稱「要做實驗」，並報出事前上網查出的醫院統一編號來取信店家，順利購得強酸等物品。

翌日，林男就到文化中心涼亭找傅翁理論，並潑灑氫氟酸，造成傅翁頭、臉及頸部、胸部等處灼傷冒白煙，被害人哀嚎求救，忍痛走到100公尺外的人行道欲求救，但不支倒地，路人經過發現報警將他送醫，但傅翁仍傷重不治。

醫院檢視傅翁的傷口，發現有化學物燒傷痕跡，且出現低血鈣、酸血症等疑似化學中毒症狀，且傅翁兒子得知噩耗從外地趕回，看到父親遺體時質疑死因不單純，檢方相驗解剖遺體後，確認傅翁為器官衰竭中毒死亡，查出傅翁為氫氟酸中毒，立刻成立專案小組追查。

苓雅警分局派員到文化中心訪查多日，找到目擊事發過程的黃姓街友。根據黃男的描述，警方鎖定兇嫌可能是先前與傅翁衝突的林生，案發16天後，於去年9月5日持法官核發搜索票前往林男住家搜查，於林男臥室發現電擊棒和打有醫院統編的統一發票，購買的物品即是氫氟酸。

林男在警訊坦承，不滿與傅翁衝突後被裁罰，一時氣憤才購買氫氟酸等物教訓傅翁，沒料到潑灑後竟造成傅翁死亡，否認故意殺人。

林男逞凶時，自己左大腿也遭強酸灼傷，當日並自行就醫，並向醫院謊稱「實驗受傷」，住院8天才出院。

潑酸釀成命案的林生雖未被收押，但檢方今年7月12日已將他依殺人罪嫌起訴，最重可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，全案目前已由高雄地院審理中。

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