婦女稱吃海產政黨買單 店家不排除提告

2019-10-08 21:36

［記者陳恩惠／桃園報導］上周有名自稱桃園人的劉姓婦人，前往高雄內門參加重陽節旅遊活動時，接受電視台談話性節目訪問時，突然爆料說『「桃園後火車站三個月吃海產都不用錢，都是民進黨出的錢」，氣著明指「尚青海產店」你們大家想吃海產不用錢，一毛不用花，已經三個月了！』，店員受訪氣著說「聽到這種說法真的是傻眼！怎麼可能有這種事」，海產店也發聲明提醒「飯可以亂吃，話可不能亂說」，不排除對劉婦提告。

尚青海鮮餐廳上周末得知，在臉書粉絲專業發聲明表示，針對近日（4日）某電視台節目之直播內容本餐廳發表以下聲明：本餐廳在地經營10餘年，從未有過任何政治色彩以及任何政黨傾向，針對（三個月吃海鮮免費某政黨買單）的不實報導。此次事件已對於本公司造成嚴重的困擾以及不便，本公司將會保留相關證據，並保留法律追訴權，切勿以訛傳訛。以上說明。最後提醒各位「飯可以亂吃，話可不能亂說」

記者走訪位於桃園後火車站的尚青海產店求證，由於才剛開店尚未開始營業，中年女店員也氣得說「聽到這種說法真的是傻眼！傻眼啦！怎麼可能有這種事？」，表示這陣子店內只有些許的重陽節敬老餐會，開店怎麼可能讓客人吃免費的？婦人的說法根本不是事實，店主也考慮是否透過法律途徑討回公道。

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